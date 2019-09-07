對於遲到，日本學者松田康博PO文澄清。（摘自松田康博臉書）

日本學者來台拜會高雄市長韓國瑜，考察團名單顯示他們都是兩岸關係或台日關係專家。(表擷自劉世芳臉書)

高雄市長韓國瑜日前與日本學者一行人會面，惹出「遲到誤會」風波，高雄市府和韓本人發聲明並直播滅火，但外界仍拿放大鏡檢視。有立委po出一張表，直指這些學者都是兩岸問題或台日關係專家，在日本學界相當有份量。

劉世芳今在臉書上說，這訪團的成員大多是日本最瞭解台灣、專門研究台灣的專家學者，中文程度個個都好，也都清清楚楚聽懂韓國瑜在接受聯訪時說了什麼！她並附上一張表，羅列來訪學者個個不簡單。

陳菊昨也在臉書上透露，去年今年松田康博和若林正丈率團來台訪問，都與他們餐敘，彼此聊得開心，收穫滿滿。

對於此次的遲到誤會風波，參訪團長松田康博在臉書上用中文澄清，引起台灣民眾關注，並到他的臉書上留言致歉。其實他大有來頭，學經歷洋洋洋灑灑，被喻為兩岸關係、台日關係研究的日本神人級學者。

他在個人網頁上介紹，他的研究領域是東亞國際政治，並以台灣與中國為主要的研究對象。1994～96年期間曾擔任日本外務省駐香港總領事館專門調查員，2003年取得慶應義塾大學法學博士學位，1992～2008年之間歷任防衛廳（省）防衛研究所助手、主任研究官，2008年起擔入任東京大學擔任教職，2015年東大東洋文化研究所教授迄今。

另一政治學者若林正丈也是大咖級的台灣研究專家。他曾任東京大學教授，現任早稻田大學教授。長久以來研究台灣政治及台灣近代史。若林時常來去台灣、日本，每逢台灣選舉，也一定會前來觀選，是日本學界公認研究台灣政治的第一人。他中文能力良好，著作甚多，出版有《戰後臺灣政治史：中華民國臺灣化的歷程》、《臺灣――分裂國家與民主化》等書，為學子研究台灣政治必看的經典。

(中時電子報)