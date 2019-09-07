空服員忍臭清屎，敬業照曝光網喊讚。（圖／摘自IG）

某航空公司一名空服員日前在個人IG，PO出一張震憾照片抒發心情，指她在飛機上遇到一名英國老翁「烙賽」，排泄物噴的地上、桌子與前座椅背到處都是，她千辛萬苦才清理完畢。

照片可見，飛機上因為老翁「守不住」狂噴，造成座位處相當凌亂，地毯上都是清理時留下的水漬痕跡，原PO寫道：「要做第二段餐時，我推餐車出去後覺得怎麼cabin臭到非常誇張，原來是一個英國爺爺挫賽在位子上，而且波及桌子、前面椅子的椅背、地上射程不遠但發射點有點高，整個cabin臭到很可怕，我趕快去拿商務艙睡衣給爺爺換，還好沒有客滿，可以讓附近乘客換位子，然後就一直擦位子上的賽，擦到大家做完餐，倒了快三罐卡拉消毒」。

原PO其中一段說：「其實清理這個我覺得沒什麼，只是在密閉空間聞到臭味比較難受，說空服員是公主是母豬是養尊處優的大小姐，你才公主，你全家都公主，回家去做你媽的寶貝」。

原PO貼文末段可能是受之前長罷工事件空姐遭批評「空服員是公主，不要飛就回家去做你媽的寶貝」影響，才會寫下不平的重話，但網友看到PO文，紛紛留言予以鼓勵和支持「太辛苦了....腦袋相當有畫面」、「辛苦了！真的...空服員哪裡公主了。有看過這麼苦命的公主嗎？吃喝拉撒都要管，還管看病帶小孩。」、「辛苦了請收下我的膝蓋」、「哪個公主會擦屎！」、「天啊⋯⋯我佩服妳」。

(中時電子報)