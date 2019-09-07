U18世界盃青棒錦標賽進入複賽最後一天賽程，各隊戰績接近，勝負影響進入冠軍賽的隊伍，而今(7)日日本爆冷以1比4敗給澳洲，確定無緣銅牌戰，美國則以8比5逆轉勝韓國。因此無論稍晚台加之戰結果如何，確定由中華隊與美國晉級冠軍戰。

日澳之戰雖然日本隊先馳得點，不過2局上半澳洲立刻反攻，單局敲回4分奠定勝基，日本先發投手淺田將汰僅丟1局被敲6支安打失4分，其中日本隊因失誤送分；反而澳洲先發投手Bidois Brandan表現亮眼，主投7局僅被敲出零星3支安打失1分，成功壓制日本隊打線，最後由澳洲爆冷以4比1擊敗強敵日本甲子園全明星隊。

而美韓之戰雙方打得火熱，原本韓國以5比0領先，不過美國隊展現堅強韌性，3局上半Hassell Robert以2分炮開啟攻勢，4局靠串聯安打將比分追進至4比5，5局上半趁韓國隊換投之際敲回追平分後，6局上半便靠安打及高飛犧牲打將分數超前成7比5，美國3到6局攻勢不斷每局都得分，最後便以8比5擊敗地主隊韓國，確定由美國晉級冠軍戰。

而在美國獲勝後，比較對戰成績，確定由中華隊與美國晉級冠軍戰，今晚中華隊與加拿大之戰不影響結果，美國與中華隊將於明日晚間5點進行冠軍戰，而11點的銅牌戰則由韓國與澳洲競爭。

中華隊睽違9年打進決賽，對手則是U18四連霸的美國，在賽前中華隊與美國隊曾在台灣進行3場熱身賽，中華隊以1勝2敗屈居下風，預賽時對上美國更以1比8吞下本屆賽事唯一敗戰，再度於冠軍戰面對強敵美國，中華隊有一雪前恥的決心。

(中時電子報)