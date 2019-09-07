河北張家口的張北草原天路是大陸最美公路之一。（取自新浪微博＠老芋頭于）

網傳今天（9月7日）國際巨星成龍要去河北張家口張北縣參觀遊覽，當地政府因而允許張北草原天路（東線）採取臨時交通管制，發文者還po出1張加蓋「張北天路客運服務有限公司」章的通知。

草原天路位於張家口市張北縣和崇禮區的交界處，西起尚義縣城南側的大青山（國家級森林公園），東至崇禮縣樺皮嶺處，是連接崇禮滑雪區、赤城溫泉區、張北草原風景區、白龍洞風景區、大青山風景區的一條重要通道，也是大陸十大最美麗公路之一。

為成龍私人參觀行程而封路一事引發網友熱議，認為成龍耍大牌，有人認為當地官方的做法不妥。不過，9月6日晚間，河北張家口張北縣委副書記、縣長李鵬舉否認此事，表示沒有聽說成龍參觀遊覽張北草原天路會採取臨時交通管制措施的事情，而且張北縣並沒有「張北天路客運服務有限公司」，不存在封路的問題，「來個明星就封路是不現實的。」張北縣交警大隊也表示沒有聽說封路的事，也沒接到相關任務指派。

據了解，此一假新聞源自一項公益活動。知情人士表示，成龍今天的確會到張北縣，但他是參加「脫貧攻堅戰星光行動」，與鄧超、在《紅海行動》飾演女機槍手「佟莉」翻紅的女星蔣璐霞、曾參與《十二生肖》演出，有「最美跆拳道冠軍」之稱的張藍心等人到河北懷安縣、張北縣展開扶貧調研工作，遇將親身體驗懷安的穀子變成小米的過程，探訪特色扶貧基地。

這項明星扶貧行動，今天下午2點半起，在央視電影頻道融媒體中心、中國電影報導、1905電影網官博、人民日報用戶端、光明日報用戶端、騰訊視頻、今日頭條、西瓜視頻、抖音短視頻、一直播、快手、咪咕視頻、鳳凰新聞用戶端、網易新聞等媒體全程直播。

(旺報 )