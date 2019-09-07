傳郭積極拉攏藍委 國民黨：確定違紀絕對「殺無赦」

醞釀獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，傳出低調拉攏國民黨提名的立委參選人，盼其延後掛上與國民黨總統提名人韓國瑜的競選看板。國民黨表示，只要郭台銘宣布獨立參選，黨籍立委參選人違紀助選，絕對「殺無赦」，嚴明黨紀。

郭幕僚上午透露有藍營人士私下拜會郭台銘，眼看郭台銘即將脫黨參選，國民黨黨務人士日前形容黨紀規範如同虎頭鍘，「任何人若把頭伸過來，該鍘還是要鍘」。

這位人士指出，郭台銘一旦宣布獨立參選，立刻開鍘，若有黨籍立委參選人違紀輔選、助選，假使證據確鑿，絕對「殺無赦」，大選就好比打仗，旗幟一定要鮮明，且要嚴明黨紀，不容許任何模糊空間存在。

這位人士也意有所指地提到，國民黨不怕找不到接替人選，就算沒人也一定會找一個人出來代替，相信不會有黨籍立委做這些傻事。

根據國民黨上個月28日通過的「黨員行為規範」明定，未經國民黨提名（徵召、核准），不得向中選會辦理登記參選，一旦自行登記競選者，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍。

黨員規範也規定，黨員也不得替非國民黨提名候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選，以及擔任該候選人競選組織任何職務，違紀助選者依其情節輕重予以停止黨權2年以下，但對國民黨選務影響嚴重者，得予以撤銷黨籍。

(中時 )