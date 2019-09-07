孫燕姿兩年前曬兒子照片。（圖／翻攝自stefsunyanzi IG；翻攝自孫燕姿微博）

納迪姆分享和兒子合照。（圖／翻攝自 IG）

41歲天后孫燕姿和荷蘭籍老公納迪姆結婚8年，兩人育有一子一女，集滿好字。6歲的「納小子」最近久違出現在納迪姆的IG中，他曬出父子兩人的背影，可見納小子身高已經到了175公分高的納迪姆胸膛，讓納迪姆忍不住感嘆說無法相信兒子這幾年長這麼快，「他已經像個小大人了」。

孫燕姿前年底出新專輯，不久就傳出懷二胎喜訊，去年7月她產下女兒Poppy，升格為二寶媽，去年她也曾分享和納小子的相處故事，原來貴為天后的她私下也是個會跟兒子吵架嘔氣的平凡母親，她透露有次納小子生病，兒子竟對她說：「我恨媽媽」，孫燕姿則反嗆：「你死掉我也不會在意。」兩人之後道歉和好，後來兒子康復並順利吃光一碗麵，孫燕姿說：「我也快眼泛淚光」。

今納迪姆在IG分享和納迪姆散步照片，可見父子倆穿著輕便T恤、短褲走在街上，而納迪姆被捕捉到正回頭看顧兒子的一瞬間，猜測照片可能是孫燕姿所拍，納迪姆文中寫下很難相信兒子已經長這麼高，並下hashtag「父與子、他們長太快、為人父母」，網友則說：「哇！時光飛逝」、「小帥哥一枚」、「孫燕姿拍的嗎」、「希望你們永遠幸福」。

(中時電子報)