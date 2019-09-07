香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭日前被捕，隨後歌手何韻詩就緊急前往澳洲，當時被外界推測憂被捕先行「逃亡」，對此他否認該傳聞，昨晚她再度於IG發文，提到她下一步要「逃亡」美國以及台灣，引發網友議論。

何韻詩在IG貼出照片，只見她在飛機上收到附有便條紙的水瓶，上頭寫著：「是有種人，令這兒有風景」，似乎在感謝她為香港的付出，接著她表示總算安全回家了，但在遠方忙著攻國際戰線之際，只能看香港人民奮戰無法參與，讓她深感歉意表示：「做不了什麼，丟下責任的感覺很難形容」，接著強調：「其實下周又得再『逃亡』臺灣和美國，會盡力擅用這個週末與大家在一起」。

何韻詩IG全文。（圖／何韻詩IG）

對此有許多網友紛紛留言為她加油打氣，但也有人不買帳留言嘲諷，「你要不要臉，來澳洲就是想讓綠黨支持你，結果没人理，搞的好像自己多有號召力一樣，丢人現眼」、「逃亡澳洲失敗轉逃台灣和美國」、「時間會告诉大家真相，到時候看你怎麼下台」。

(中時電子報)