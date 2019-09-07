「妳就是妳，不是胖國瑜！」總統府秘書長陳菊被柯文哲消費「肥的韓國瑜」，見過大風大浪她選擇做自己，7日低調南下台中豐原，快閃「三民書局」1個半小時，自掏腰包買了2萬多元書籍，以行動力挺即將歇業的實體書店。

三民書局為中台灣規模最大的獨立書店，由民進黨新潮流大老利錦祥夫婦經營，曾是戒嚴時期的黨外運動基地，堪稱是中部民主運動的象徵。三民書局陪伴讀者走過41年歲月，因租約到期與不堪連年虧損，將在9月底歇業，店內近日推出3本75折起的告別特賣。

三民書局瀰漫感傷氣氛，員工士氣低落，陳菊一早低調現身，店員看到花媽，驚呼「天啊！是親愛的菊姐！」陳菊彷彿重回舊地，花了1個半小時，自在地翻閱書籍，讀者上前合照，她也來者不拒，展現胸襟及親和力。

利錦祥表示，菊姐當年出獄後，曾到三民書局走訪，這裡對她的人生有特殊意義。菊姐得知「三民」即將歇業，特別來走一趟，花了2萬多元，買了數十本書，大多是文學類。陳菊此行「單純逛書店、買書，沒有談政治，更沒提什麼韓國瑜。」

(中時 )