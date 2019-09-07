蘆竹區中福里7日舉行災害防救逼真演習。（甘嘉雯攝）

蘆竹區中福里7日舉行災害防救逼真演習。（甘嘉雯攝）

有鑑於近幾年來，氣候異常，地震、颱風、土石流及水災不斷，致災害頻傳，所有社區都不能免於災害的威脅，造成民眾生命財產為害甚鉅，桃園市蘆竹區中福里為推動社區防災工作，7日舉行災害防救演習，計有里鄰長及居民約300餘人參加。

演習摩擬強烈颱風來臨前，社區居民如何實施預警應變處置、在強烈颱風來臨時，如何啟動里災害應變小組巡視災情及實施搶救，在蘆竹區長邱瑞朝、消防局第三大隊長殷明坤共同主持下揭開序幕，看到居民們在指揮官里長黃文錦的號召下，依預警監控組、疏散收容組、搶救組、救護組及後勤組等實施演練，由於關係到自己住的安全，故每個住戶代表，無不一一認真參加演練。

黃文錦表示：民眾要有一個安居樂業的家園，應透過防災宣導活動，引發社區民眾主動參與，進而建立防災觀念，尤其是讓民眾藉由實際演習，進行災害應變技能與器材的操作訓練，希望將災害防救觀念深植社區，凝聚民眾共識。

(中時 )