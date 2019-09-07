蔡英文總統7日於苗栗市香火鼎盛的信仰中心玉清宮參拜，對於高雄市政府接待日本學者遲到風波指出，應謹慎並合乎國際禮儀，不過她自己這個行程卻也未能準時、延遲15分鐘才抵達，但仍受民眾熱烈歡迎，齊聲高喊「總統好！」。

高雄市長韓國瑜6日與東京大學兩岸關係研究小組學者會面，引起遲到風波，更讓小組成員松田康博發文澄清，指出是韓市府臨時換了地方。韓國瑜6日回應，日本參訪團未遲到，是自己提早到，說等了25分鐘，是希望大家笑一笑，沒有別的意思。

而蔡英文7日南下參拜行程，表定上午10點半抵苗栗玉清宮，一早除信眾參拜外，支持者也提早抵現場等候小英蒞臨，雖遲15分鐘才抵達玉清宮，但仍受民眾熱烈歡迎，高喊「總統好！」

參拜完，被問及高市府接待日本學者風波，蔡英文表示，外國賓客來台交流，是為了解台灣事務，接待外國賓客需格外謹慎並符合國際禮儀。她也強調，未來總統府會持續推動加入國際社會，盼各界在台灣尋求國際參與時給予最大支持。

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(中時 )