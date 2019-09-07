雲林家扶中心7日舉行高中職223人、大專生256人助學金頒發典禮，總經費517萬元，日前關帳時刻還差20萬元，縣長張麗善掏腰包補缺口。主委陳燦勳表示，每年（2學期）都要籌措1000萬元助學金，捐款從200元到數十萬元都有，企業主大多是外縣市。

雲林家扶中心每學期開學前頒發助學金，高中職生每人6000元、大專生1萬5000元，7日頒給479名學生，總計517萬多元。

縣長張麗善7日出席頒發典禮時被主委陳燦勳爆料，日前募款不順，張縣長剛好打電話關切，得知還差20萬元，就以個人名義捐款補足。

張麗善被媒體問及此事說，她只是拋磚引玉，也讓家扶中心感到很多人一直守護著，有時是默默關心，也呼籲各界經濟狀況允許下，可大力支持家扶中心，他們做了很多政府做不到的事，把每分錢都用在需要的地方。

陳燦勳表示，只有教育才能翻轉弱勢孩子的未來，不管多困難都會盡全力協助孩子註冊，雲林家扶一年要募集超過1000萬元助學金，但雲林資源比較缺乏，募款非常非常不容易。

陳燦勳說，弱勢孩子求學很不簡單，和家庭經濟好的孩子無法比，所以家扶中心從小學生就鼓勵，今年有一個考上台大農經系、一個清華資工系。

家扶中心表示，每學期的助學金都是從0開始勸募，從幾百元到幾萬元都有，忙得焦頭爛額，經常得靠陳主委四處拜託。

(中時 )