玩具是每個人童年必不可缺的東西，只要有童心，簡單有如紙盒都能轉化為有意義的玩具。高雄市立社教館與勞動力發展署創客小棧合作，7日在社教館中庭合辦「紙盒玩具變變變」親子活動，將生活中常見的可回收紙盒發揮創意DIY為一樣藝術品。

現場一早就湧入約200個大小朋友，一起享受假日共學時光，氣氛溫馨熱鬧。活動邀請在手創藝術方面有豐富教學經驗的林靜儷老師蒞臨指導。

她表示，日常生活中可回收的紙盒、紙筒等，都能DIY進行再利用作成小朋友喜歡的小玩具、裝飾品。而且通過手作可以激發小朋友們的想像力和創造力，可謂環保又創意無限。

林靜儷分享基本技法，有關紙條可以透過捲、折、彎、黏貼、剪的方式，製造出不同樣貌的立體感。另外，紙張也能透過不同的折法，作出圓柱、長方柱、正方柱及三角柱等。

她鼓勵民眾用形形色色各種不同的紙盒，以及其他可回收不用的物品，甚至是壞掉的玩具零件進行結合，完成一件獨一無二、屬於自己的特色作品。

(旺報 )