一群來自台南的遊客直呼，活動新奇又有趣。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左四）率領外賓們，一同蒞臨及品嘗世界最優質的紅茶！（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（前排左三）邀請民眾來品茗。（張毓翎攝）

2019世界搏茶會「高山茶都•嘉義」，首次在嘉縣中埔鄉農會金蘭分部舉辦，開幕典禮於7日盛大舉行，當天除了展演知名設計師陳俊良的時尚茶服秀，嘉義縣長翁章梁也特地邀請來自日本、貝里斯及奈及利亞聯邦共和國等外賓，一同蒞臨及品嘗世界最優質的紅茶！

翁章梁今年請來貝里斯大使賀黛安、奈及利亞駐華商務辦事處長阿邁德及日本靜岡縣駐台辦事處長宮崎悌三等外賓，共同見證開幕；翁表示，藉著一年一度的搏茶會，讓嘉義茶藝文化推向國際，透過與外賓的交流，協助提升嘉義高山茶的質與量，發展茶品牌農業，創造更多商機。

翁章梁說，海拔800公尺以上茶園所産製的茶葉，才能稱作高山茶，嘉義縣為生產高山茶之主要產區，年產量及種植面積不僅位居全台之冠，這裡也有許多通過衛生安全評鑑的「五星級製茶廠」，此外，近年來地方創生不少茶的文史工作者，他們致力推廣當地的茶文化，使茶逐漸發展成生活禮儀。

縣府文化觀光局長許有仁表示，搏茶會地點鄰近中埔交流道，交通往來便利，園區規畫三大主題茶席區，邀請頂尖名人茶師設席，讓民眾品茗交流，還有茶學院親子工作坊，孩子能體驗當個小小泡茶師，為期10天的活動，期盼參觀人數可突破30萬人。

今日開幕吸引大批人潮，但周邊交通壅塞，造成警方不時得驅趕、勸離違停車輛，來自台南的遊客說，第一次參觀搏茶會，覺得十分新鮮，園區的建築造景悠閒且愜意，停車位雖不好找，不過活動精彩才是最重要的。

開幕典禮於7日盛大舉行，當天展演國際知名設計師陳俊良的時尚茶服秀。（張毓翎攝）

(中時 )