總統蔡英文7日到台中樂成宮參香，並與樂成宮董事會與主委們合影。（馮惠宜攝）

蔡英文總統7日到台中樂成宮參拜，並參加廟方舉辦「樂見真愛，成就幸福」活動，總統接連兩天都來台中，外界解讀是不是台中選情告急？她很有自信的說，選情還算穩，重點是她特別關心台中，因為台中的發展，關係到台灣將來的發展，這是一個最重要的地方。

蔡英文總統在立法院長蘇嘉全，前內政部長余政憲、立委何欣純、黃國書以及市議員邱素貞、鄭功進、何敏誠、林德宇等人陪同下到台中樂成宮參香，並為現場參加「樂見真愛，成就幸福」200對青年男女致詞，她祝福他們，幸福永遠、一定成功。

他在致詞時表示，這幾天都來台中，有人問她是不是台中選情告急？她覺得選情還算穩，重點是她特別關心台中，因為台中的發展，關係到台灣將來的發展，這是一個最重要的地方。

她進一步解釋，她關心地方的建設能不能持續進行？這裏很多事情是不是要中央協助解決？但在這裏有很好的立委：黃國書替鄉親來服務，她推崇黃國書是一流的立法委員，不但在地耕耘非常久，當上立委後非常勤奮，專注於教育、文化，替政府、中央、地方在很多教育、文化重要法案上守住，而且他特別關心與年輕人有關的種種問題，幼兒教育、幼兒照顧等這些重要法案都有黃國書在後面努力的成果。

她懇請大家1月11日選舉，再一次讓黃國書高票當選，她還有信心的表示「看起來是會當選的」。並且補一句「黃國書當選，蔡英文也要當選。」

(中時 )