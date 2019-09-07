新竹市90歲王奶奶，日據時期被收養，光復後未申報導致漏登養父姓名，一直是她心中的遺憾，日前經東區戶政事務派員到府服務，終於將養育拉拔她長大的養父姓名補登上身分證與戶口名簿，讓她覺得便利又貼心。

王奶奶在3歲時被單身王姓養父收為養女，她為感念並報答養父撫育之恩，與先生贅婚後所生長子即從養父姓，以延續養父的香火，但多年來她的身分證及戶口名簿上父親欄位，都不是登記養父的姓名。

王奶奶近期因要辦土地繼承事宜，代書告知需補填養父姓名，經戶所派員到家實地訪查後，完成相關訪談與簽署文件。

當王奶奶看見證件上終於出現拉拔她長大的養父姓名那一刻，激動地連聲稱謝說「你們的服務便民又貼心，真的是苦民所苦，太令人感動了！」

東區戶政事務所表示，王奶奶被收養事實發生於日據昭和時期，尚需職權調查其收養事實以保障當事人權益，戶所人員體恤奶奶年事已高且行動不便，啟動主動到府服務的便民措施，完成王奶奶惦念多年的夙願。

(中時 )