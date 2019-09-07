新竹市警局舉辦桃竹苗原警親子同歡活動，小朋友上台表演舞蹈。（市警局提供／羅浚濱新竹傳真）

桃竹苗有107位原住民警察，新竹市警察局7日在景觀大道旁的愛家農場，舉辦桃竹苗區原住民員警親子活動，展開「原」味十足的藝術饗宴，藉以促進員警之間互動與交流，也激發警察團隊士氣。

市警局為桃竹苗「原」警規畫的這場親子同歡藝術饗宴，首先由知名魔術師小V表演折造型氣球及魔術暖場，讓參與活動的小朋友驚喜連連，收到可愛的造型汽球都非常開心。

新竹市榮光教會及迦南教會原住民舞蹈團，在活動開幕式帶來震撼人心的表演。午宴風味餐時間則有街頭藝人表演，餐後安排觀賞體驗園區內各項親子活動設施及可愛動物區。

參與的「原」警眷屬都表示，很高興參加本次活動，讓警察爸爸有時間陪伴小朋友，讓小朋友有開心的回憶。

警政署主任秘書鍾國文表示，原民會主委夷將‧拔路兒全力支持，7日在全國分5區同步辦理原住民警察親子活動，桃竹苗區在有大草原的愛家農場舉辦，希望這次參加的「原」警及眷屬都能有難忘的歡樂體驗。

這項活動有原民會副處長羅文敏、市警局長鄧學鑫、縣警局主任秘書鄭文銘、市議員林慈愛、縣議員張益生、林秉君及苗栗縣議員楊文昌等人出席，與原住民同仁及眷屬同歡。

(中時 )