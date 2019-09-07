彰化縣政府7日在彰化縣員林國小今年度第4場大型就業博覽會，40家公司提供上千職缺。（吳敏菁攝）

彰化縣政府7日在彰化縣員林國小今年度第4場大型就業博覽會，40家公司提供上千職缺。（吳敏菁攝）

彰化縣就業博覽會徵才，縣長王惠美、丹麥商務辦事處處長柏孟德、沃旭能源大彰化東南暨西南風場計畫共同執行長傅俐達、丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)秘書長戴瑞文等一起出席。（吳敏菁攝）

彰化縣政府7日在彰化縣員林國小今年度第4場大型就業博覽會，40家公司提供上千職缺，外海離岸風電龍頭廠商沃旭能源首波徵才，開出40個職缺，薪資4萬起跳，最受注目，現場舉辦「徵才說明會」，得以英語交談，刷退不少躍躍欲試的心，只有50餘人自信應徵。

風電要轉動了！這次綠色能源產業的沃旭能源、伯威海事工程、德商汐威離岸電纜鋪設工程、哥本哈根風能開發等公司都參與這次徵才，掀起注目，以行動宣告綠電目標「來真的」，如期執行中，各廠商力拚2022年商轉。

來自丹麥的沃旭開出職缺包括「環安衛經理」以及採購、傳輸、電力的專案經理等，共40名職缺，掀起了高詢問度，包括工作內容、工作地點等等，公司現場「徵才說明會」必要條件是能以英語交談。

沃旭能源公司彰化辦公室主任李立偉表示，首波徵才是起步，發電工程已經開始進行，計畫到2022年會進用更大量風機營運維護人員。

丹麥商務辦事處長柏孟德透過翻譯表示，頭次來彰化，開心丹麥商務辦事處有這個機會參與就業博覽會，代表丹麥政府希望未來持續與台灣和彰化不管在風電或是教育、文化、農業等面向都能持續合作。

這次就業博覽會人潮滾滾，邀請40家縣內外廠商參與，其中有10家上市上櫃公司，縣長王惠美說，提供職缺多元化，從高科技業到傳統產業都有，媒合率至少60％，希望透過就業媒合讓企業有好人力拚經濟，讓青年能返鄉、根留彰化，還要再加碼辦場就業博覽會，持續媒合勞資雙方。

(中時 )