周冬雨和馬思純發文。（圖／翻攝自周冬雨微博）

《七月與安生》39歲導演曾國祥昨(6日)在輕井澤舉行森林婚禮，迎娶小12歲有「嫩版李麗珍」稱號的女星王敏奕，昨婚禮上曾志偉也現身，見兒子進場時笑得合不攏嘴。外界傳出曾國祥和王敏奕雙喜臨門，很快就要讓曾志偉當爺爺，對此，王敏奕稍早接受港媒訪問，澄清沒有這件事，之後還有工作，造人計畫順其自然。

曾國祥昨在IG曬出和王敏奕的婚紗照，大方宣告被套牢，婚禮賓客之一的陳瀅則貼出影片，可見曾國祥入場時開心跟兩旁賓客擊掌，曾志偉也露出燦笑，現場雖下著雨，但澆不熄眾人見證愛情的好心情。據《東網》報導，王敏奕稍早受訪，已改口叫曾國祥「老公」，並為另一半打滿分，

王敏奕透露，婚禮結束後要回香港工作，暫時沒有度蜜月計畫，問外傳兩人雙喜臨門？王敏奕說：「不是不是」，也說度蜜月未來何時都可以去，要先完成手上工作，不急升格當爸媽，而因《七月與安生》走紅的馬思純和周冬雨在微博發文道賀，說：「老曾要幸福啊。七月與安生敬上」、「老曾新婚快樂」。

(中時電子報)