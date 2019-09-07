作家苦苓出國旅遊，在臉書上發表《烏斯記行》，談論此行所見所聞。他提到，走訪70幾國，就屬烏克蘭女生平均顏值最高。這些年輕女生長髮，小臉，細腰，長腿，五官姣好，充滿活力，在街上遇見十個就有三個是美女。此說引來婦產科鄭丞傑留言，據說高雄有一個村子因爲呷好逗相報，許多人娶烏克蘭美女，他好奇美女結婚後的樣貌會怎樣，苦苓則回說，聽說竹科也有很多人娶烏克蘭太太。

苦苓日前臉書貼文表示，烏克蘭多女生，烏克蘭較多年輕女生，烏克蘭特別多漂亮年輕女生。長髮，小臉，細腰，長腿，五官姣好，充滿活力，在街上遇見大概每十個女生，就有三個是美女。

他說，走過世界70幾個國家，絕對沒有「平均顏值」如此之高的。……很多超級美女，驚鴻一瞥，根本來不及拍；唯一證實的方法，只有你親自來看。要不然，年輕的台灣男生把英文學好一點，來娶個烏克蘭新娘回去吧！

苦苓認證烏克蘭美女多，引發名醫鄭丞傑也來留言，「 據說高雄有一個村子因爲呷好逗相報，許多人娶烏克蘭美女，不妨去考察一下她們變成少婦之後的様貎，以及她們的混血孩子，可以做個非正式的田野調查。」苦苓對此回應，「 聽說竹科也有很多人娶烏克蘭太太。」

因此話題，有網友想起藝人瑞莎，就是烏克蘭的美女！不過他吐嘈，「 娶一個至少花兩百萬吧！」苦苓則回說，「真愛無價。」

另有網友懷疑，「年紀到了會胖嗎？」、「生小孩後 你就知道？」依苦苓現場觀察，他說，比其他國家的比例少很多，也看到很多美麗的少婦。

(旺報 )