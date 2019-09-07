新竹縣稅務盃羽球錦標賽，小朋友球技多很純熟。（羅浚濱攝）

新竹縣稅務盃羽球錦標賽，小朋友奮力殺球展現的殺氣，不輸給職業選手。（羅浚濱攝）

楊文科縣長說明竹縣稅務盃羽球錦標賽。(羅浚濱攝)

新竹縣去年舉辦稅務盃羽球錦標賽廣受好評，今年第2屆賽事報名踴躍，國小組有229組、國中組116組及公開團體組10組，選手超過500位，7日在興隆國小及竹北國中2地展開競技，參賽小朋友個個球技純熟，為爭取佳績，奮力殺球展殺氣，不輸給職業選手。

開幕典禮特別縣長楊文科與局處長進行娛樂賽，比賽高潮迭起，最後由領頭楊隊成功逆轉拿下勝利，也為活動揭開序幕，楊文科現場觀戰稱讚小朋友打球的架式不輸職業球員，並頒發國小組冠軍興隆國小及亞軍中正國小。

楊文科建議稅務局下次可再擴大規模舉辦，並提供獎金吸引更多高手參賽，本縣首座國民運動中心規畫有8座羽球場，未來會提供給縣民更優質的運動服務，期許新竹縣成為健康愛運動的城市。

現場有許多租稅宣導的闖關活動，有統一發票兌獎app體驗送好禮、捐雲端發票換宣導品、羽球神射手及羽球九宮格等好玩遊戲，讓大、小朋友在緩和緊張的比賽氣氛，並能吸收稅務方面的知識，也從闖關活動中得到精美的宣導品。

(中時 )