北市日前發生一起強盜殺人案件，1名洪姓男子上月底在萬華，持刀搶劫1名女子，狠刺對方兩刀搶走手機及500元財物，但警方受理時，僅以「殺人未遂」偵辦，過程略去「強盜」的刑案法條，知情人士指出，若依強盜偵辦，就會遭警政署以重大刑案列管，事後也可能被議員民代質詢炮轟，隨著大選白熱化，警方此舉是否是粉飾太平、大案小報？消息傳出後已引發議論。

據指出，洪姓凶嫌與1女結識，上月底半哄半騙，帶女被害人前往萬華租屋家，疑似求歡不成，一言不和拿出預藏的尖刀，朝女子胸口狠刺兩刀，還搶走被害人的現金、手機，女子當場血流如注，負傷倉惶逃出洪的住處，並向路人呼救，後來緊急送醫撿回一命，目前仍在住院觀察。

洪事後還返回住處滅證，將沾有血跡的床單一併帶走，接著就四處躲藏，北市警方獲報後進行調查，但第一時間僅依殺人未遂偵辦，通報時也隻字未提「強盜」二字，知情者指出，這是因為強盜屬重大刑案，照規定會被警政署列管，要定期開專案會議且要限期破案，傳出去也可能引發社會不安，更有人認為，最近大選將近，市長柯文哲的聲望起起落落，為了不給他「添麻煩」，警察可能是在種種考量下，「技術性」處理此案。

不料洪嫌案發隔天就在新北市遭逮捕，警方因未受理強盜案，破案時也只能依殺人未遂案移送，強盜殺人變成殺人未遂，大案小報，粉飾意圖明顯。

按現行司法制度，警方移送檢方後，檢察官開偵查庭時若發現新的事證，會在審理時追加起訴相關刑責，故警方雖然匿報，洪男還是逃不掉相關罪責，但北市警方這種作法已引發非議。

對於外界質疑，警方回應表示，因現在已經沒有懲戒盜匪條例，所以沒有強盜殺人此項法條，且本案中嫌犯和被害人是前男女朋友的關係，所以是否構成強盜罪還有待商榷，所以當時並未依強盜罪送辦，會與檢察官溝通後進行後續偵辦。

(中時 )