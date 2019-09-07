PTT網友發文詢問「有沒有在機場吃什麼東西，人家一看就知道你是老饕啦！」想請教懂吃的網友，不料網友給的答案出乎意料。（圖摘自桃園機場官網）

PTT上網友詢問桃機的饕客們去機場都會吃什麼，留言清一色排看竟然都大推「漢堡王」。（摘自PTT）

桃機做為臺灣的國際門面，在國際機場美食評比中，憑藉著「高品質」與「低價格」高CP值的評價，在國際機場美食評比奪得第二名的好成績。近日在PTT上網友詢問桃機的饕客們去機場都會吃什麼，留言清一色排看竟然都大推「漢堡王」。

日前PTT網友發文詢問「有沒有在機場吃什麼東西，人家一看就知道你是老饕啦！」想請教懂吃的網友，不料網友給的答案出乎意料，且如出一轍，竟是美式連鎖餐飲「漢堡王」。如此不約而同的回應，網友們也驚呆了。當然有些人會選擇去吃VIP室內的自助餐，不過推崇漢堡王的網友佔絕對多數，甚至也有網友認為漢堡王比VIP室提供的餐點還好吃！

網友清一色回應漢堡王，實在讓人眼睛一亮。（摘自PTT）

原PO文章下面，清一色回應漢堡王，實在讓人眼睛一亮。「漢堡王」、「CP值超高」、「出國前吃漢堡王不是習俗嗎」、「除了VIP室，只有漢堡王能吃」、「幹沒注意到我還真的每次都是吃漢堡王」、「我們全家都吃漢堡王」、「漢堡王，全球通用」。

如此一面倒的回應，真不該做何種解讀，究竟是漢堡王CP值太高，還是桃機的其他餐廳不合臺灣人胃口？這結果實在有趣。

(中時電子報)