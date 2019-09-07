新黨發出聲明稿，針對今日（9月7日）蘋果日報網站發出涉及新黨的報導，以「新黨拒挺韓國瑜」作大標題，與事實不符，故新黨嚴正聲明如下，並已請該報予以更正：

首先新黨指出，該報導引述所謂「知情人士」說法，但「知情人士」到底是誰？新黨毫無所悉。有關新黨的立場，務須以發言人及主席發言為準。

接著新黨表示，新黨主席郁慕明早在去年參加「我愛國旗委員會」舉辦的慶祝雙十節大會，就已公開表示寄望國民黨儘速整合出2020競選大位的人選，新黨願團結一切可以團結的力量支持，一起下架民進黨。然而國民黨於今年上半年人選遲未產出，至今整合亦仍紛爭不斷，故新黨早在七月初就提名楊世光參選總統，現正努力爭取連署過關，全面提出新黨的治國理念，為青年世代開拓發展空間。

最後新黨表示該黨「團結下架民進黨」的目標從未改變，將依據未來藍營整合情況，推展選舉工作。新黨從未說過一定「拒挺」任何一位特定人選，特此聲明。

(中時 )