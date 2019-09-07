蔡英文總統（左2）到國立台灣美術館參訪順天美術館捐贈館藏，由成功大學歷史系教授蕭瓊瑞（左1）導覽，解說藝術家李梅樹的畫作「許鴻源夫婦像」。（陳淑芬攝）

蔡英文總統7日下午到國立台灣美術館參訪順天美術館捐贈館藏，她對順天美術館將典藏前輩畫家作品600多件捐贈給國家表示感謝。她說，相信以後會有更多的前輩藝術家收藏者及後代能延續捐贈，累積會變成台灣藝術史的重要關鍵，真正重建台灣藝術史及重要典藏。

順天堂藥廠創辦人許鴻源有「科學中藥之父」之名，自1979年開始收藏台灣藝術家作品年開始收藏台灣藝術家作品，過世後，家人承其遺願創立順天美術館，並將日治時期到戰後，涵蓋台灣美術運動歷史收藏600多件藝術品，捐回台灣。

蔡總統到國美館參訪，國美館開放典藏庫房，有文化部長鄭麗君、立院副院長蔡其昌、立委黃國書及多名地方議員及知名藝術家陪同參訪，由成功大學歷史系教授蕭瓊瑞及知名藝術家導覽介紹藝術家顏水龍的油畫「歸牧」、陳飛龍雕塑「許鴻源雕像」及李梅樹「許鴻源夫婦像」等作品。

參訪國美館後，蔡總統即轉往群園集團總裁呂崇民父親呂國震的靈堂致意，短暫停留後離去。

(中時 )