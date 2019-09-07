高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選之後，郭台銘初選敗不服氣，仍頻頻運作參選準備；王金平成為初選逃兵亦四處結盟，欲隨因緣窺探大位。一位有財富、一位有人脈，鬧得國民黨出現分裂暗傷。韓國瑜明(8)日在新北三重舉行首次大造勢，桃園市議員詹江村爆國民黨桃園立委提名人不願意表態支持韓國瑜9/8造勢，「村長」詹江村爆怒宣誓「我要叛變」，抗議那些騎牆觀望立委提名人。

韓國瑜明日新北造勢，成功與否事關2020總統暨立委大選氣勢，理應全體黨員都應參加支持。尤其，國民黨立委提名參選人更應呼籲、動員支持者參加。奇怪的是，截到今(7)日中午，國民黨桃園立委提名參選人有6位，僅有陳學聖、萬美玲、呂玉玲3人在臉書貼出韓國瑜9/8造勢動員呼籲，等同國民黨有分裂兩派隱憂。所以，總統初選的敗將和逃兵迄今仍到處放話「換瑜」、串聯「結盟」，造成國民黨基層人心浮動，民進黨樂得以逸待勞。

難怪，國民黨桃園市議員詹江村氣到要宣誓「我要叛變」，號召村民們投票時，總統支持韓國瑜，立委投民進黨，寧願讓鄭運鵬當選，也不讓王金平人馬，繼續掌握立法院！

網友也呼籲：桃園市選民麻煩看一下國民黨立委候選人陳根德、吳志揚、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳學聖，以上名單候選人裡，好多還在觀望，只會蹭韓不會幫韓。並放話「沒關係，我們也會開始觀望你們幾個立委的⋯⋯我是桃園人。」

(中時電子報)