新北地院日前審理一宗交通裁決案時，由於被告的台北市交通事件裁決所以「距離太遠」為由，並未派人出庭答辯，反觀原告的李姓男子卻從桃園專程趕來開庭，新北地院以北市交通事件裁決所裁罰卻未盡舉證責任，撤銷李男肇事逃逸的罰單。

李男在去年2月19日8時6分許駕車行經林口台15線與77-1鄉道附近，因與其他車輛擦撞就逕自離去，遭警方開出一張罰鍰3000元、吊扣駕駛執照1個月的肇事逃逸罰單。

李男向新北地院提起交通裁決行政訴訟指出，他接到警方通知後立馬檢查車輛，並無任何擦撞痕跡，也將照片與影片交至警員；另他的汽車有保強制責任險與乙式車體險，發生擦撞根本毋需逃逸卸責。

新北地院訂於今年8月26日上午11時15分審理調查，但台北市交通事件裁決所卻以「路途遙遠，業務人力吃緊」為由，並未派人出庭，李姓車主則是專程請假從桃園趕來開庭。

法官審理認為，桃園距離新北地院應該比台北市羅斯福路還遠，但北市交通事件裁決所無人出庭，未盡舉證責任，且違規事實內容也有訛誤，判決北市交通事件裁決所敗訴並撤銷罰單。

(中時 )