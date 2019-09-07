▲FINA世界馬拉松游泳大賽女子組由列名國際馬拉松游泳名人堂的巴西女將Ana Marcela Cunha封后（中）、亞季軍均由義大利女將囊括，分別是Arianna Bridi（左）和Rachele Bruni（右）。（楊樹煌攝）

▲FINA世界馬拉松游泳大賽男子組金牌澳洲Nick Sloman（中）、亞軍澳洲Hayden Cotte（左）、季軍義大利Matteo Furlan（右）。（楊樹煌攝）

經過4年的努力，「FINA世界馬拉松游泳系列賽─2019南投站」，今7日終於在日月潭伊達邵碼頭盛大登場，吸引來自澳洲、巴西、捷克、荷蘭、法國、德國、香港、義大利、哈薩克、新加坡及臺灣等11國43名菁英男女選手參賽，將競逐年度積分及總獎金3萬美元的高額獎金。

FINA世界馬拉松游泳系列賽2019南投站，7日上午7時由南投縣副縣長陳正昇、中華民國游泳協會理事長曾正宗及FINA世界游泳總會技術代表NOAM ZWI共同主持開幕，21名男子選手及22名女子選手，分別在8點35分及8點45分裁判鳴槍下爭相跳水搶快出發。

FINA世界馬拉松游泳系列賽事，在日月潭伊達卲碼頭潭面規劃出長方形賽場，單圈2公里需繞5圈才能完賽，因此賽程中也出現其它泳賽罕見的長竿餵食畫面。

▲FINA世界馬拉松游泳系列賽事，單圈2公里需繞5圈才能完賽，因此賽程中出現其它泳賽罕見的長竿餵食畫面。（楊樹煌攝）

比賽結果男子組由澳洲Nick Sloman以1小時56分31.2秒奪魁；女子組由列名國際馬拉松游泳名人堂的巴西女將Ana Marcela Cunha以2小時02分37.6秒封后，我國好手卓承齊則以1小時56分42.6秒勇奪男子組第8名，成績僅落後冠軍11秒，未來潛力十足。

▲FINA世界馬拉松游泳大賽我國游泳好手卓承齊奪得男子組第8名，但成績僅落後冠軍11秒，未來潛力十足。（楊樹煌攝）

男子組亞軍為澳洲Hayden Cotter，季軍是義大利Matteo Furlan，女子組亞季軍均由義大利女將囊括，分別是Arianna Bridi和Rachele Bruni兩人與Ana Marcela Cunha分居這項系列賽前8站累計積分前3名，將在最後1站第9站決定誰是2019FINA世界馬拉松游泳系列賽的總冠軍。

南投縣副縣長陳正昇表示，南投縣政府從4年前開始爭取舉辦這項全球只有9站的公開水域馬拉松游泳競技盛會，與中華泳協不懈努力下，並經過去年試今年終於成功讓台灣南投縣日月潭，成為FINA世界馬拉松游泳系列賽的第8站賽會，而且明年起至少還會繼續在日月潭舉辦三年。

(中時 )