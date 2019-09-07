經過4年的努力，「FINA世界馬拉松游泳系列賽─2019南投站」，今7日終於在日月潭伊達邵碼頭盛大登場，吸引來自澳洲、巴西、捷克、荷蘭、法國、德國、香港、義大利、哈薩克、新加坡及臺灣等11國43名菁英男女選手參賽，將競逐年度積分及總獎金3萬美元的高額獎金。
FINA世界馬拉松游泳系列賽2019南投站，7日上午7時由南投縣副縣長陳正昇、中華民國游泳協會理事長曾正宗及FINA世界游泳總會技術代表NOAM ZWI共同主持開幕，21名男子選手及22名女子選手，分別在8點35分及8點45分裁判鳴槍下爭相跳水搶快出發。
FINA世界馬拉松游泳系列賽事，在日月潭伊達卲碼頭潭面規劃出長方形賽場，單圈2公里需繞5圈才能完賽，因此賽程中也出現其它泳賽罕見的長竿餵食畫面。
比賽結果男子組由澳洲Nick Sloman以1小時56分31.2秒奪魁；女子組由列名國際馬拉松游泳名人堂的巴西女將Ana Marcela Cunha以2小時02分37.6秒封后，我國好手卓承齊則以1小時56分42.6秒勇奪男子組第8名，成績僅落後冠軍11秒，未來潛力十足。
男子組亞軍為澳洲Hayden Cotter，季軍是義大利Matteo Furlan，女子組亞季軍均由義大利女將囊括，分別是Arianna Bridi和Rachele Bruni兩人與Ana Marcela Cunha分居這項系列賽前8站累計積分前3名，將在最後1站第9站決定誰是2019FINA世界馬拉松游泳系列賽的總冠軍。
南投縣副縣長陳正昇表示，南投縣政府從4年前開始爭取舉辦這項全球只有9站的公開水域馬拉松游泳競技盛會，與中華泳協不懈努力下，並經過去年試今年終於成功讓台灣南投縣日月潭，成為FINA世界馬拉松游泳系列賽的第8站賽會，而且明年起至少還會繼續在日月潭舉辦三年。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。