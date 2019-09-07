中秋節應景水果柚子，富含玉米黃素和β-胡蘿蔔素，具抗癌活性，澳大利亞的一項調查發現，常吃柑橘類水果能讓口腔、咽喉、腸胃等部位癌症發病率降低50%，日本的研究成果也顯示，柑橘類水果可以顯著降低肝癌的發病率。醫生

根據搜狐網站顯示，柚子是低熱量水果，吃了不會促進人體消化吸收，反而會使人產生飽腹感，有助減肥外，也被譽為「降糖聖果」，它升血糖幅度比香蕉、鳳梨小，還含有鉻。鉻是構成葡萄糖耐量因子的成分，葡萄糖耐量因子在控制血糖方面有重要作用。

另，柚子還有一美譽「降壓奇兵」，對血壓正常的人而言，不會吃了柚子以後變成低血壓；對高血壓患者來說，柚子能使血壓變得更平穩。主要是柚子，特別是柚子汁，含有豐富鉀離子，對心血管有保護作用。

但如果在短時間內大量喝濃縮或純度比較高的柚子汁，就可能給機體帶來健康風險，尤其服用降壓藥同時喝柚子汁，可能使血壓降得比較厲害，出現對心血管的損害；另外，服降脂藥如辛伐他汀片，也要遠離柚子汁，。

柚子最好放在兩餐之間吃，早上空腹不要吃。進食量一般每天不要超過三瓣，平均下來一天兩瓣，這個量比較合適。

(中時電子報)