教育部體育署日前頒發一年一度的「體育推手獎」，向長期贊助、推動體育發展的企業團體及個人致敬。中華民國高爾夫協會理事長王政松，推動高球運動不遺餘力，積極培訓高爾夫球員，讓世界看見台灣，是今年贊助類唯一的個人獲獎者，彰顯他以一己之力推動高球發展的貢獻與熱忱。包括副總統陳建仁及教育部長潘文忠均親臨致意。

教育部體育署在其獲獎事蹟中提及，王政松熱心推展高爾夫運動，除贊助中華高協辦理推廣各項賽事活動外，更寫下在美國舉辦LPGA賽事的創舉，並將比賽帶回台灣舉辦，成功將高球賽事推向國際，讓世界看見台灣。

王政松去年接任中華高協理事長，亦展現積極作風，上任之初就捐贈5000萬元發展經費，陸續復辦台灣女子公開賽、台灣業餘錦標賽等多項高協重大賽事，並建立國家培訓隊，「以選手為主，以奪牌為志，以奪牌為念」，積極培訓球員，力圖讓高爾夫運動成為國人的驕傲，此次獲獎可謂實至名歸。

王政松表示，高爾夫是台灣可以和全世界競爭的強項運動，值得政府與全民共同投入，「高爾夫所創造的經濟產值非常龐大，如果高爾夫選手跟籃球選手一樣多的話，這項運動就可以對國家的經濟創造更大的貢獻。」

體育推手獎迄今已邁入第11屆，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，今年度在各方踴躍參與下，總收件數達92件，創歷年參與件數新高。今年經評審委員審查，共計頒發78個奬項，包含贊助類55件及推展類23件；而在贊助類獲獎者中，大多為公司、財團法人及基金會，王政松是唯一的個人得獎者。

(中時 )