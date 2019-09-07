韓國瑜現場已升起「台灣安全、人民有錢」主視覺布幕 民眾紛紛打卡留念（戴上容攝）

國民黨總統參選人韓國瑜2020新北出發首場造勢大會，8日將在新北市二重疏洪道幸福水漾公園登場，7日上午主辦單位已升起韓國瑜主視覺「台灣安全、人民有錢」主視覺布幕，民眾紛紛拍照留念，周邊音響、燈光都差不多已搭建完成；現場亦有大批廠商到場準備明天擺攤，並表示人潮等於錢潮，看好造勢活動，已全面蓄勢待發。

韓國瑜現場已升起「台灣安全、人民有錢」主視覺布幕 民眾紛紛打卡留念（戴上容攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日將於新北二重疏洪道舉辦，7日上午已升起當天韓國瑜主視覺「台灣安全、人民有錢」主視覺布幕，大批民眾身穿國旗衣服，到場拍照留念。

明天「韓國瑜2020新北出發」造勢活動將重現「國瑜夜市」活動將設111攤，韓營將提供免費帳棚及發電機，提供80個攤商到場「免費」設攤攤商表示，預估來一次「國瑜夜市」擺攤，可抵平常2個月業績。

韓國瑜現場已升起「台灣安全、人民有錢」主視覺布幕 民眾紛紛打卡留念（戴上容攝）

韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華日前召開記者會指出，由於韓國瑜出身新北市中和區，特選在家鄉舉辦首場自辦造勢活動，當天預估有10萬人，但希望能吸引到20萬人參加。

韓國瑜現場升起「台灣安全、人民有錢」民眾紛紛打卡（中天新聞）

(中時 )