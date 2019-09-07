黃姓男子與女性友人到KTV飲酒聚會，散席時假意扶酒醉的女性友人搭電梯，乘機搓揉女生胸部，還摸女生腰部，讓女生覺得很噁心，台北地檢署偵辦，黃男坦承犯行，檢方依乘機性騷擾罪將黃男起訴，並向法院聲請簡易判決。

黃姓男子是在今年4月8日凌晨，與被害女子等多名友人在復興北路的「星聚點」KTV飲酒歡唱，聚會結束時，被害女子稍有酒醉，黃男就假意攙扶她搭電梯，在步行到大廳時，黃男又站在女生右邊假意扶她，卻出其不意的用右手穿過女生右臂腋下，不但碰觸女生胸部，更用手抓奶搓揉。

並非爛醉的被害女子發現黃男乘機吃豆腐已經想辦法閃躲，沒想到黃男對她「亦步亦趨」，不時用雙手摸她的胸部及腰部，被害女生感到非常噁心，於是報警處理。

黃男到案後向檢方坦承犯行，同時KTV的監視畫面共有45張擷圖來證明黃男伸出鹹豬手，檢方於是依乘機性騷擾罪起訴黃男，同時，因黃男認罪，所以向法院聲請簡易判決。

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(中時 )