為響應社團法人台灣關愛發展協會的「社福邊緣戶關懷計畫」，康林國際集團旗下康霖生活事業為本次活動最大捐贈者，共計捐出80萬元愛心款項。（馮惠宜攝）

康林國際集團成立滿30週年，9月7日舉辦「康林活力、明道之約」愛心健走公益日活動，號召北、中、南全體同仁、移工及客戶千人齊聚同樂，並一起完成1.2K愛心健走活動！集團也募款100萬元捐予彰化縣政府社會處及透過「社團法人台灣關愛發展協會」落實捐款捐物資給真正需要幫助的朋友。

為響應社團法人台灣關愛發展協會的「社福邊緣戶關懷計畫」，康林國際集團旗下康霖生活事業為本次活動最大捐贈者，共計捐出80萬元愛心款項。拋磚引玉下，各界共襄盛舉捐款逾20萬以上，預計募款總額將超過100萬元。其中，20萬元將捐贈彰化縣政府社會處統籌運作，其餘款項捐贈「社團法人台灣關愛發展協會」給真正需要幫助的朋友。

「社福邊緣戶關懷計畫」在彰化縣社會處指導下，由明道大學及彰化縣市各鄉鎮里鄰長共同參與，期望可以真正幫助灰色角落低鳴的弱勢邊緣族群。活動現場特別設置捐款愛心鑼，邀請與會者一起感受愛的力量，共同匯聚愛心。

集團創辦人李超群表示：「集團以『厚德行善』為核心價值，全體同仁身體力行，堅持行善三十年。舉辦本次活動，結合公益團體共同參與，期許發揮拋磚引玉之效，吸引更多人以實際行動加入關懷行列，帶動社會各界關懷弱勢之善行，創造正面、溫暖、幸福的社會！」

(中時 )