宜蘭縣消防局表示，兩輛汽車今天在北宜公路發生對撞，共有5人受傷，所幸意識都清楚，已送醫治療，事故原因由警方調查釐清。

消防局下午2時6分獲報，北宜公路65公里處（宜蘭頭城段）發生兩輛汽車對撞，現場有駕駛受困及多人受傷，派遣當地消防分隊人車前往救援。

消防局表示，經過搶救後，這起車禍共有3名男子、1名女子還有1名小孩肢體擦挫傷，所幸意識都清楚，已由救護車將5名傷者送往國立陽明大學附設醫院治療。警方表示，詳細事故原因已派員調查釐清。

(中時電子報)