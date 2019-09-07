北宜公路頭成段兩車對撞 5人受傷 16:302019/09/07 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北宜公路頭成段兩車對撞 5人受傷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局表示，兩輛汽車今天在北宜公路發生對撞，共有5人受傷，所幸意識都清楚，已送醫治療，事故原因由警方調查釐清。 消防局下午2時6分獲報，北宜公路65公里處（宜蘭頭城段）發生兩輛汽車對撞，現場有駕駛受困及多人受傷，派遣當地消防分隊人車前往救援。 消防局表示，經過搶救後，這起車禍共有3名男子、1名女子還有1名小孩肢體擦挫傷，所幸意識都清楚，已由救護車將5名傷者送往國立陽明大學附設醫院治療。警方表示，詳細事故原因已派員調查釐清。 (中時電子報) #對撞 #受傷 #消防局 #北宜公路 #北宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭五結民宅惡火 九旬翁不治 11:592019/09/03 社會 彰化防溺法寶 防溺救生甜甜圈 19:582019/09/03 社會 彰化圳渠河流設救生圈 10年救18人 04:102019/09/04 地方新聞 美利達董事曾崧正 告別式上捐贈救護車 10:472019/09/04 生活 牧場女工掉入攪拌機 全身絞爛亡 11:292019/09/04 社會 開啟福田窗灑下平安光 侯友宜感謝各界大愛善舉 12:192019/09/04 社會 上班尖峰 轎車撞10多部機車 1家長1學童傷 08:362019/09/05 社會 蘆竹山腳橡膠工廠大火 濃煙密布無人困 08:402019/09/05 社會 為了一根電線桿 他不爽亮刀傷鄰居 22:412019/09/05 社會 社會熱門新聞 金門衛生局長酒後發飆 急診室出手推擊醫師 - 社會 老翁機上「烙賽」噴滿地 網見清屎照大讚：空姐不是公主 - 社會 2女踩天鵝船失蹤 碧潭下游尋獲1浮屍 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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