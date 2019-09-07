桃園市魯凱族人7日舉辦小米占卜祭，族人們手牽手在會場進行儀式。（邱立雅攝）

桃園市魯凱族占卜祭，預告來年小米收穫。(邱立雅攝)

每年8月15日是魯凱族最重要的小米收穫祭，根據傳統，在舉辦小米祭之前耆老會在部落外圍舉辦占卜祭，透過火烤小米的方式，預測來年的運勢。桃園市目前僅有503名魯凱族人居住，為傳承文化，在7日舉辦小米占卜祭活動，更邀請屏東的族人前來表演勇士舞。

今年小米占卜祭以戲劇方式完整呈現祭儀流程，並由魯凱族耆老杜太郎指導學生們參與訓練。原民局局長林日龍表示，族語是文化傳承最重要的基礎，為鼓勵魯凱族與非原住民族的青少年聆聽學習，小米占卜儀式全程以「魯凱族語、漢語」雙語同步進行，更安排學童用族語在活動中致詞，彰顯文化傳承重要性。

此次小米占卜祭的靈魂人物杜太郎則解釋魯凱祭典的意涵，他指出，部落每年8月15日舉辦小米祭，象徵當年度的豐收，每戶人家將剩餘的小米與其他族人分享，同時也會製作長形的年糕、釀酒與製作團圓糕。

而在小米祭之前會舉辦占卜祭，向祖靈祈求來年豐收與健康，儀式則把小米用蕉葉包住，放進坑洞裡以木材、石板壓住後火烤，根據火烤的結果，來斷定未來的運勢。杜太郎解釋，如果烤出來的小米燒焦，則表示將有乾旱；如不熟，則表示有水災；如果出現蟲子，表示族人可能會生病，「要烤得剛剛好明年才會豐收。」

此次小米占卜祭中也表演男人祭，杜太郎表示，男人祭是屬於男性族人的，女性不得參與，並且要在部落中表現英勇例如狩獵出色的青年，才有資格參加，並以蘆葦草插在頭目的住家來許願。杜太郎說，在傳統部落中，家長們都希望男孩子們能參與男人祭，代表期待孩子成為真正的勇士。

(中時 )