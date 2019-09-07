桃園家扶中心7日於中壢社福館舉辦「108年度大專獎助學金頒獎典禮」，本屆共有136名學生獲頒大專獎助學金，研究所學生4名、今年剛考上大學的新鮮人30名，獎學金共計發放272萬元。獎助學金頒獎典禮特別邀請到口筆譯、雙語主持、教學領域占有一席之地的浩爾，以自身成長奮鬥故事鼓勵弱勢家庭學生面對任何考驗，努力往夢想邁進。

獎助學金幫忙許多認真向上的學子，準備申請美國博士班的賴煥文就是其中之一，目前就讀台灣大學物理研究所2年級的他，每年都以優異成績領取獎助學金，無後顧之憂專攻學術。

賴煥文高一時家中發生變故，父母親相繼罹患癌症，父親過世後，母親發現自己罹患乳癌第二期，長期使用標靶治療與癌細胞抗戰，賴煥文面臨高中升大學時，因憂心母親病情緣故，以學測高分卻選擇離家近的大學就讀，方便照顧母親，在母親病況穩定後，轉學考進交通大學，弟弟今年也於清華大學畢業，兩兄弟課業表現相當優秀。

桃園家扶中心長期協助家境清寒的大專學生，為減輕弱勢家庭的學費壓力，持續募集助學金，本次頒獎典禮感謝景福扶輪社共襄盛舉、捐助獎助學金。貧困阻礙了家扶孩子的無窮未來，家扶基金會「無窮世代」計畫期盼邀請更多社會善心人士及企業參與，成為孩子教育道路上的貴人，協助孩子助學與圓夢。

(中時 )