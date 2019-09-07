信義新光三越A11舉行的SYM鬥到底全國總決賽，7日找來昔日裕隆最佳搭檔，「台灣飛人」陳信安與「殺手忠」陳志忠攜手代言，兩人更直接在場上單挑，結果陳志忠輕鬆過人上籃得分擊敗陳信安，也給了陳志忠足夠「狂虧」機會。

光是「雙陳」上場就創意十足，陳信安先在場上宣布將請球員40杯飲料，然後一名戴著安全帽的人騎機車戴飲料進場，當安全帽拿下來之後，竟然是陳志忠扮起飲料外送員，接著陳志忠一開口，就把陳信安「虧」到不知怎麼回應。

「雖在退休路上，信安比我早退三、四年，所以算我學長，但他雖然依然外型俊俏，整個爆發力卻不見了，當然會輸給我，」陳志忠說，「我想打三對三，主要就靠身體對抗與三分出手，接著就是比誰狠，現在除了打快，也比創意。」

自嘲現在打球有「三不」的陳信安表示，「第一不投三分，第二不碰撞，第三不跳搶籃板，我哪像阿忠永遠不會老。我現在打球小心多了，我原本以為今天在室外球場打球，我應該比較占優勢，因為場地較滑，阿忠要快也快不了。」

陳信安也選出心目中最強的三對三隊伍，「我應該會先選曾文鼎，然後就是阿忠，最後找田壘，這樣子我就可以讓他們3個打，我坐場邊就好。」陳志忠的老將版本跟陳信安一模一樣，但他另有年輕版，「年輕的我會選譚傑龍與張鎮衙。」

今年SYM鬥到底全國總決賽將選出兩支代表台灣隊伍，21日前往大陸石家莊進行兩岸總決賽，寶勝國際運動服務平台執行總監張運智表示，「鬥到底3對3賽事提供素人追夢舞台，我們預期未來越辦越盛大，讓3對3比賽更熱鬧。」

(中時電子報)