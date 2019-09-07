台北小巨蛋觀眾舉海報替周天成加油。（陳怡誠攝）

(17:25更新最終戰果)世界排名第2的台灣「羽球一哥」周天成今在台北公開賽男單4強出賽，對決世界排名34的印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren RHUSTAVITO），小天首局反攻功虧一簣，所幸後兩局打出水準，以23比25、21比10、21比13逆轉勝出，生涯第5度殺入台北公開賽男單決賽。

周天成過去曾4度打入台北公開賽男單決賽，並瑜2016、2017年連莊冠軍，可惜去年於4強出局，3連霸夢碎，明天將與世界排名47的許侊熙爭冠，許侊熙於4強2比1淘汰日本的渡邊航貴。

周天成這次在4強碰上25歲的雷斯塔維托，兩人過去不曾交手，小天一開賽卻連丟3分，由於掛網失誤過多，最多以1比6落後，但他鎖定對手反拍，再伺機強攻的戰術奏效，迎頭趕上，在15比18落後時還連得4分後來居上。可惜小天以20比19逼出局點時，竟出現發球失誤，兩人丟士後持續纏鬥，小天先是一次發高球被對手逮中，直接扣殺，又一次網前小球遭識破，先丟首局。

次局小天打出水準，技術暫停以11比5領先，隨後雷斯塔維托一度追成10比13，但小天隨即催出猛攻，打得對手毫無招架之力，以8比0攻勢收下此局，扳平局數。決勝局小天維持高昂氣勢，技術暫停就取得11比6領先優勢，最後鏖戰69分鐘收下決賽門票。

(中時電子報)