石滬是先人生活智慧與自然互動形成的地景，為了保存與活用文化資產，桃園市政府於7日在中央大學舉辦「2019新屋石滬國際交流研討會」，邀請日本、美國及國內的學者專家們與會專題演講，讓參與民眾認識漁滬技藝，從在地文化著眼，思考地方創生，繼而自發性推廣與保存文化景觀。

本次會議由水下文化遺產國際委員會一員的東京海洋大學教授岩淵聰文，美國關島大學考古學教授Bill Jeffery及澎湖科技大學教授李明儒、東海大學教授郭奇正及中央大學副教授黃志誠，發表5場精彩的石滬研究成果分享的演講，並與民眾互動討論。

市府祕書長黃治峯指出，新屋石滬群主要分布於永安漁港以南至蚵殼港間一帶，現有9座石滬，為台灣本島現存規模較大、數量最多的區域，綿延如同1座海上長城。石滬發展記載最早可追溯至清雍正時期，迄今已有300多年歷史，先人以徒手撿拾海邊常見的鵝卵石，在潮間帶堆砌成上百公尺甚至達上千公尺的石堤，利用漲潮將魚群帶進堤岸周邊，待退潮時，石滬阻斷魚群退路，漁民便可捕獲受困的魚群，在沒有機具搬運的年代，一座石滬的完成幾乎要全村大動員，無形中延續村民間彼此情感的寄託。

海管處表示，雖然現在的新屋石滬已不再扮演著維持漁民生計的角色，但人類與自然互動交織而成的文化景觀，卻是老祖先留給我們最大的文化資產，受到海浪日以繼夜拍打及颱風的侵襲，修滬成為現在最大的保存課題。

海管處自今年起已著手擬定新屋蚵間石滬群保存維護原則及計畫，進行監管保護，並配合石滬使用人以傳統修滬工法進行維護。另也將位於新屋區蚵間里的蚵一哨所，進行內部裝修設計，未來規劃為石滬文化館兼遊客中心使用。後續將積極邀請老師傅們傳授石滬修築技藝予關心鄉土的年輕人，讓珍貴的石滬文化能繼續傳承下去。

(中時 )