前立法院長王金平（中）、行政院長蘇貞昌（右）頻頻交頭接耳，交通部長林佳龍（左）也好奇悄悄話內容。（王文吉攝）

尋求連任的無黨立委洪慈庸（左），巧遇「可能的對手」台中市副市長楊瓊瓔（右），中間隔著立委顏寬恒，彷彿最遙遠的距離。（王文吉攝）

前立法院長王金平（右）與「挺韓」立委顏寬恒同台互動冷淡，兩人之間隔著林佳龍、楊瓊瓔。（王文吉攝）

中部鋼鐵大廠「豐興鋼鐵」7日舉行50週年慶暨行政大樓啟用典禮，尋求連任的無黨立委洪慈庸，巧遇「可能的對手」台中市副市長楊瓊瓔，雙姝同場同台，完全零互動，中間巧妙隔著立委顏寬恒，彷彿最遙遠的距離。至於王金平與「挺韓」立委顏寬恒也是互動冷淡。

「豐興鋼鐵」50週年慶暨行政大樓啟用典禮冠蓋雲集，藍綠政治人物包括行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、前立法院長王金平、立法院副院長蔡其昌、國民黨立委顏寬恒、無黨籍立委洪慈庸、台中市副市長楊瓊瓔及前台中縣長陳庚金、廖了以都出席道賀，

媒體詢問顏家挺韓，王金平與顏清標關係是否生變？王金平表示，「沒有啊！我從來一直到現在，沒有跟他講過話、跟他通過電話，還是幾十年的老交情，老朋友依舊是朋友。」王金平強調，顏家挺韓沒有關係，人各有志，每個人都有自己的立場，我們都要給予尊重。

王金平受訪後，與蘇貞昌並肩而行，無論台上、剪綵、合照，兩人不時交頭接耳。王金平在台上看到顏寬恒到場，立刻上前握手，但之後隔著林佳龍、楊瓊瓔，就沒有再互動，直到活動結束，王金平驅車離去，顏寬恒則跟在後頭，刻意保持距離，關係似乎已漸行漸遠。

(中時 )