數位科技時代下的電商熱潮，正推延至農、漁產品，台東池上青農魏瑞廷以創新思維，將農業結合科技將自有品牌池上禾穀坊米之谷成功進軍國際最大網購市場亞馬遜（Amazon），台灣青農風潮將席捲華人市場，實踐「貨出的去，錢進的來」的夢想。

2017年亞馬遜以137億美元宣布收購專門銷售有機無毒及友善食品的美國連鎖超市（Whole Foods）後，魏瑞廷就開始對亞馬遜這個網購市場感到非常有興趣，並開始著手研究如何打入市場。

魏瑞廷說，1987年成立的Whole Foods曾是美國最成功的零售商，在美國消費者不理解有機、無毒及友善這些詞的時候，就開始推銷綠色、有機、天然的食物，更重要的是，Whole Foods 向消費者展示了健康的生活「改變了美國人生產、購買和食用食物的方式」。

因此當全世界都在關注這筆美國零售業歷史上第4大交易的同時，魏瑞廷則觀察到的是另一個商機就是有機，他相信以目前台灣推行的有機、無毒及友善農業的經營模式，一定能符合國際的規範，現階段台灣就只差一個能取得國際信任與認同的履歷，正巧區塊鏈溯源履歷就符合這個規範。

魏瑞廷在與著名的區塊鏈集團奧丁丁的合作下，成為全球第一位將稻米導入區塊鏈科技的青農，同時近期也取得美國FDA的認可，魏瑞廷表示，該是時候，他將有別於傳統行銷，以小農品牌率先投入國際網購市場，帶領著在地農產走出台灣一起打入世界盃。

(中時 )