日本導演蜷川實花繼《惡女花魁》及《惡女羅曼死》在亞洲引起熱烈話題討論後，迎來了她的第3部作品《殺手餐廳》，找來藤原龍也、玉城蒂娜、窪田正孝、本鄉奏多、齋藤工、小栗旬、土屋安娜、真矢三嬉等高人氣明星華麗演出。

其中混血模特兒出身的玉城蒂娜更是為戲穿上性感可愛女僕裝，飾演「殺手餐廳」服務生大場加奈子，小心翼翼「服侍」諸位殺手，可愛造型連蜷川實花也忍不住大讚：「實在太可愛！」然而儘管造型超級卡哇伊，玉城蒂娜卻在片中吃足苦頭，先是因得罪黑道被繩索吊起來任人宰割，最後以800日圓超低價賣身給藤原龍也當奴工；還慘遭眾男連環鹹豬手攻擊，被逼坐大腿、摸遍全身，還得時時應付藤原龍也和各殺手刁鑽的要求。

導演蜷川實花同時也是知名攝影師，表示在玉城蒂娜剛出道不久便幫她拍過好幾次照，深受她身上深不見底的神秘感吸引，並坦言電影中的加奈子一角和原著的設定有不少差異，但當時在和監製群討論選角時，便一直力薦，希望能讓玉城蒂娜嘗試演出，也形容玉城蒂娜就和加奈子這個角色一樣，像隻誤入叢林的小白兔，被丟入這群早已身經百戰的優秀演員群中，想必面臨非常大的壓力。電影20日在台上映。

(中時 )