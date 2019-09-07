演出過無數次媽媽角色的張瓊姿，在公視時代生活劇《苦力》的角色，就像自己的母親一般，生養了6個女兒1個兒子，她的父親也像楊烈的角色一樣嚴厲，「我的媽媽一直像地下工作人員般的掩護我們，無論是成績不好、晚回家、交男朋友，諸如此類的幫我們cover，所以我特別有感覺。」

張瓊姿的22歲親生女兒郭思瑜也在劇中與她同框演出，飾演寄住在李家幫忙家務的姪女「美玲」，她表示：「跟女兒拍戲是一件幸福的事情，她變得像小時候一樣特別依賴我，我們在外景住同一間房、睡同一張床，一起討論劇本，一起出班，一起收工，這種感覺太好了，萬般辛苦皆甜蜜。」

張瓊姿與楊烈。

張瓊姿在劇中一家人遭逢巨變後，果斷的放下貴夫人身段，瞞著丈夫楊烈去海邊採海菜，再到市場變賣貼補家用，這場「採海菜」的海邊戲，拍攝當天風浪相當大，張瓊姿驚險記憶猶存，「我們在海中央本來是用跪的採海菜，瞬間海水暴漲，大家急忙站起來水已到小腿，風浪又大站都站不穩，導演見狀急忙地要工作人員趕緊救我們回來。」

田羽安也在風大的海邊來回騎腳踏車找媽媽，逆風讓她騎得相當吃力，最後母女兩人狼狽的在海邊重逢，相擁而泣，田羽安被海風吹得眼睛跟皮膚是又乾又痛，「當下我遠遠看到卡桑在海邊工作的背影就很想哭」。劇組團隊為造福廣大觀眾，今晚更號召楊烈、張瓊姿、蔡昌憲、黃文星、林玟誼、謝瓊煖等現身映前、映後直播陪觀眾們一起看一起哭。

張瓊姿（右）與親生女兒郭思瑜（左）冒險在風浪極大的海邊拍攝採海菜戲。

私下個性相當man的田羽安，自認個性好強，對家人總是報喜不報憂，也不在家人面前哭，「自從演出秀敏這個角色之後，因為有太多悲慘的故事，經常哭得撕心裂肺，心理狀態也逐漸變得很敏感，現在就連看電影都很容易哭」。劇中她與張瓊姿扮母女，第一眼看到張瓊姿，她心想，「天啊太好了，我的卡桑（日文母親之意）跟我一般高，肯定能說服觀眾，我的身高是遺傳自卡桑」。張瓊姿則是誇獎她：「田羽安的演技渾然天成，讓演媽媽的我很安心的走進節拍裡」。

田羽安。

公視時代生活劇《苦力》收視率持續攀升，上週六播岀「阿嫂」林玟誼與「小叔」蔡昌憲因思念在礦災中身故的家人而對喝悶酒，痛失丈夫的林玟誼一路堅強，在喝醉後將積壓心中已久的悲傷情緒釋放而大哭，最後全庄頭的女人家一起哭慘，催淚情節創下開播以來瞬間收視1.44的最高紀錄。而同樣在劇中賺人熱淚的還有張瓊姿與田羽安這對「李家母女」，在李家破產衰敗之後，張瓊姿放下貴夫人身段，瞞著楊烈到海邊採海菜貼補家用，離家的「秀敏」田羽安終於與媽媽重逢。劇組團隊今晚更號召楊烈、張瓊姿、蔡昌憲、黃文星、林玟誼、謝瓊煖等演員現身映前、映後直播陪觀眾們一起看一起哭。圖/公視提供

林玟誼藉酒解悶。

(中時 )