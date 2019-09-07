台中市太清宮慶祝與台南市鳳山宮重拾30年情誼，找來辣妹鋼管打頭陣，廟前熱舞相當吸睛。（程炳璋攝）

台南市北區鳳山宮與台中市太清宮30年前結交兄弟廟，中間卻失聯20多年，6年前重新聯繫，台中廟方7日發動500人南下參拜，找來6部辣妹鋼管車打頭陣在廟前熱舞，大陣仗儀式吸引信徒圍觀，見證一場中南部的道教信仰交流。

鳳山宮主委許全輝（右）與太清宮主委王俊傑認為兩廟難得重拾30年情誼。（程炳璋攝）

鳳山宮乩童（左）與太清宮乩童（右）兩人在廟前對陣。（程炳璋攝）

鳳山宮主祀廣澤尊王，太清宮主祀保安尊王、包府千歲與太子元帥，兩廟早在30年前相交為兄弟廟，經常互相參香，卻因一南一北疏於聯繫，導致失聯。

太清宮6年前整理拍攝錄影帶時，得知在台南有座交情友好的兄弟廟，派人南下尋找，最後認出廟前的老榕樹，找到鳳山宮，開始3年一次的大參香。

太清宮前身為益順宮，是台中市濱海地區知名宮廟，在海線擁有眾多信徒，7日連同陣頭、家將、乩童，發動5座庄頭共500人，專程南下參拜，有6部鋼管車打頭陣，6位穿著清涼辣妹站在吉普車上，在廟前熱舞，吸引民眾注目圍觀。

除了辣妹熱舞，家將擺陣，兩廟乩童各自起駕致意，圍觀民眾見證一場中部與南部寺廟信仰交流，大呼過癮。

鳳山宮主委許全輝認為雙方難得重新聯繫起30年情誼，直呼太清宮主委王俊傑很給面子，廟方會找時間北上參香。

(中時 )