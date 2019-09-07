黃曉明在節目中坦言跟Baby的教養態度不同。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大陸第一小生黃曉明和Angelababy（Baby）結婚4年，育有一子小海綿，黃曉明和Baby近年來常被外界傳婚變，兩人也都親上火線否認。近日黃曉明聊到兒子，坦言自己平時強勢，但遇到兒子就沒轍，因為媽媽跟老婆Baby都太寵小孩，他不得不扮黑臉，偶爾必須心狠教訓兒子，直說：「一定要有人兇才可以，不然孩子就無法無天了」。

去年因逃稅風波，黃曉明與Baby一度傳出低調簽字離婚，但隨即被否認，近日又傳出兩人婚變，黃曉明不厭其煩透過工作室再次否認，但也警告若有人再亂傳就要提告，他私下也回覆網友，寫下「我也喜歡Baby」，間接表示和妻子感情不變。

最近，黃曉明因參加《中餐廳3》引起網友討論，看到秦海璐對兒子說話溫柔，楊紫便問黃曉明與兒子互動是否也如此？黃曉明承認是，並說會跟小海綿說：「兒子你好可愛」，但他會提醒自己要比Baby對孩子的態度兇一點，擔心兒子恃寵而驕。

(中時電子報)