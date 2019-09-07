柯P失言風波延燒 學姐：有跟市長做檢討 16:572019/09/07 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩（左）與北捷公司董事長李文宗（右）。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（中）與民進黨立委吳思瑤（左）等人參加承德商圈所舉辦的2019汽車音樂嘉年華活動。（張鎧乙攝） 台北市長柯文哲日前指總統府秘書長陳菊「是比較肥的韓國瑜」，引起各界撻伐，這次失言風波，讓柯的臉書粉絲團又「掉粉」不少，北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩7日表示，有和市長做檢討，相信幕僚意見他也會聽、但市長也會有自己的意見，不過在交流、溝通之下，相信市長自己也會改正發言，此外，對於是否參選北市立委，黃瀞瑩僅表示，台灣民眾黨的成立還要一段時間，這之後再做討論。 (中時 ) #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 橘白關係惡化？傳這件事已讓柯宋翻臉 08:152019/09/03 政治 柯文哲：正確防毒觀念從小養成 16:182019/09/03 政治 自稱還是綠色 柯文哲嗆蔡英文「講得都是屁話」 19:462019/09/03 政治 柯文哲嗆三立 「台獨大本營、綠天台」 20:102019/09/03 政治 傳組黨惹惱宋 柯稱會再拜訪他 04:102019/09/04 政治要聞 受訪稱討厭外省人 柯P否認操弄省籍 11:272019/09/04 政治 柯再失言 竟說：陳菊是比較肥的韓國瑜 11:042019/09/06 政治 柯文哲曝林志玲懷孕 婦女新知批性別歧視應道歉 12:532019/09/06 生活 稱陳菊是比較肥的韓國瑜 柯P不認失言 13:452019/09/06 政治 柯文哲是什麼東西？李來希都被搞混了 21:292019/09/06 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調大敗 他分析傻眼：不可思議 - 政治 不滿藍營人士作為 詹江村竟宣示：我要叛變 - 政治 不甩韓造勢 桃園藍立委候選人近半騎牆派？ - 政治 陳揮文獻策！這招能讓郭董翻轉局勢 - 政治 韓國瑜副手若是她 命理師：加分到極致 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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