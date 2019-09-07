台北市長柯文哲（中）與民進黨立委吳思瑤（左）等人參加承德商圈所舉辦的2019汽車音樂嘉年華活動。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲日前指總統府秘書長陳菊「是比較肥的韓國瑜」，引起各界撻伐，這次失言風波，讓柯的臉書粉絲團又「掉粉」不少，北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩7日表示，有和市長做檢討，相信幕僚意見他也會聽、但市長也會有自己的意見，不過在交流、溝通之下，相信市長自己也會改正發言，此外，對於是否參選北市立委，黃瀞瑩僅表示，台灣民眾黨的成立還要一段時間，這之後再做討論。

(中時 )