美國航太巨擘波音（Boeing）公司今天表示，最新款長程客機777X的測試將暫停。對仍盡力想從737 MAX危機谷底反彈的波音，無疑又是一記挫敗。

波音的發言人透過電子郵件告訴法新社，由美國聯邦航空總署（FAA）檢查員監督的所謂「最終載重」測試，是飛機認證程序的一環，目的在測試飛機「承受超出正常運行負載」的能力。

發言人說：「在777X靜力測試機進行最終載重測試期間，團隊遇到需要暫停測試的問題，測試條件遠超過任何商業營運所能預期的載重。目前正在調查這個狀況，團隊也努力想了解根本原因。」

不願具名的消息人士透露，測試過程中飛機一扇機門爆開。業界消息人士說，這在最終載重測試裡是很少見的情況。

FAA則表示，他們調查的是飛機結構測試期間出現的問題。

波音正苦於待完成FAA要求對737 MAX需做的調整，以求解除停飛，卻又遇上777X的測試需暫停的窘境。由於不到半年接連兩起空難總計造成346死，波音737 MAX已停飛多時。

這對777X也是新的打擊。777X原訂今夏首飛，但因奇異公司（General Electric）的發動機出了問題，波音已將首飛日期延至2020年初。

用於取代777的777X可搭載400至425名乘客，目前已獲包括阿聯酋航空（Emirates）在內的8家航空公司訂單。波音打算以777X與歐洲飛機製造廠空中巴士（Airbus）的A350爭雄。

但到今天之前，航空業內的專家已表明由於發動機問題，飛航測試時間與核准程序應會展延，到2021年之前恐都無法交付首架777X。（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1080907

(中央社)