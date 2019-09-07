李寶星指出，拆除是行政命令，違建也是事實，但市長應該要了解違建的原因，承德汽車商圈已在這裡很久，要顧及這些業者的感受。（游念育攝）

台北市承德路一帶的承德汽車商圈，違建拆除已經進入第三波階段，今台北市長柯文哲出席「第10屆承德好車展」提到，關於承德商圈違建是否繼續拆除會在4個月內決定，將專案交給副秘書長李得全負責，於年底前會定案，一改過去強硬拆除的態度。

台北市承德汽車商圈發展促進會理事長李寶星表示，第二波拆除後市府有派人到商圈了解狀況，這次市長才會再來參加活動，過去柯市長是抱著強硬的態度，但因為太多議員和商圈的陳請，市長態度才願意放軟，後續拆除與否未定案，北市府希望商圈擬定自治計畫和請願書，於下周二進行會議。

柯文哲在活動致詞時提到，市府內部已在研擬關渡平原短期活化輔導方案及中長期規畫，會交給李得全副秘書長負責，年底前會定案，希望公私協力促成汽車產業發展。

都市發展局長黃景茂表示， 104年1月1日以後的違建會繼續進行拆除，市府也已在研擬輔導方案，預計104年1月1日以前的違建，會暫緩拆除延長至111年，不過要提出減少污染的方式或是繳交保證金；另外也會對業者進行輔導，看能不能轉為農藝花卉使用，在年底前會提出一個確切的方案。

李寶星指出，拆除是行政命令，違建也是事實，但市長應該要了解違建的原因，承德汽車商圈已在這裡很久，要顧及這些業者的感受，在民眾抗議前並沒有先跟業者做輔導，讓業者們不得已才進行抗議。

(中時 )