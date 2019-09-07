群園事業機構董事長呂崇民之父呂國震老先生辭世，總統蔡英文7日下午到設於台中市西區住處的追思佛堂致意，向家屬表達慰問、哀悼之意，過程並未開放媒體拍攝採訪，蔡總統約停留10分鐘後低調離去。

呂崇民的父親呂國震於9月3日中午於宅安詳辭世，享耆壽98歲，呂崇民不發訃聞、不辦公祭，在自家佛堂開放親友致意。

蔡英文由總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍等人陪同，到場向家屬表達慰問、哀悼之意，推崇呂老先生誠信精神與熱心公益、幫助弱勢等義舉。

呂老先生是中部地區知名的銀行家、建築界元老，為人受企業界及地方敬重，事業有成不忘投入社會公益，父子成立群園基金會與群園關懷協會，提供助學金與貧困家庭生活補助。

呂崇民更擴大規模，每年投入近2千萬元推動「生活扶助金」及「助學金」計畫，其中「生活扶助金」計劃每年幫助家庭戶數達1500戶次，101年至108年協助人數累計超過3萬人次，扶植弱勢家庭。「群園助學金」計畫自101年至108年已累計捐助超過3千萬元，幫助全國超過2千名學子，助學金鼓勵孩子完成讀書夢想。

(中時 )