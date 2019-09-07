陳男以借款為由約出吳男，沒想吳男一到就被陳男等3人脅持，上演驚魂記。(翻攝照片／莊曜聰台南傳真)

台南市一名陳姓男子向吳男借貸，清償後心生不滿，6日晚間再以借錢為由將吳男約到台南麻豆，並夥同友人持刀將吳男刺傷，並押往嘉義的汽車旅館強索金錢，吳男聯絡友人匯款後，陳男等人把吳男載往醫院後揚長而去，警方據報後啟動調查，7日下午陳男自知法網難逃出面投案，向警方供稱是借款利息太重，嚥不下這口氣想要教訓對方，警方訊後將依擄人勒贖、強盜等罪嫌送辦。

據了解，這名31歲的陳姓男子在今年5、6月間先後向吳姓男子小額借款，每次2萬到3萬元不等，前後累積借款達10萬元以上，本金利息甚至以日計算，等於是高利貸，雖然陳男都有籌出款項還錢，但靠開計程車、工地打零工維生的他經濟吃緊，對於吳男收取高額利息相當不滿，6日再以向他借款為由，將人從高雄騙來台南。

吳男開車到麻豆赴約沒想到卻是一場驚魂記，一下車就被陳男與另2名男子控制，開著他的車往嘉義一處汽車旅館躲藏，途中陳男還持預藏的水果刀刺傷吳男小腿，當場血流如注，陳男要脅吳男交出10萬元，因現金不足，還連絡朋友付贖，確定入帳後再將吳男載往醫院丟包，吳男小腿傷勢不輕，但經救治後並無大礙。

吳男友人匯款後連忙報警，警方循線調查，台南市警局麻豆警分局根據地緣關係追查，找上犯嫌家人聯繫，道德勸說下陳男在今天下午出面投案釐清案情；他指稱是因為向吳男借款期間不堪其重利剝削，雖然債務已經還清，但越想越不甘心，才與友人結伴想教訓吳男，但擄人勒贖又傷人，陳男未來恐怕得吃上好一陣子牢飯。

(中時 )