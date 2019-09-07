效力日職樂天的台灣投手宋家豪連續3天登板，面對西武獅中繼1局無失分，目前已連續10場出賽無失分，並助樂天以5比3獲勝，拿下本季第22場中繼成功；而效力火腿的王柏融則再次板凳出發，沒有獲得代打機會，火腿王牌有原航平對戰歐力士繳出好投，火腿以8比7獲勝，有原收下本季第14勝，暫居勝投王。

樂天先發投手辛島航先發5局，被敲5支安打包含1發全壘打失2分，宋家豪於6局上半接手投球，雖一開始就被中村剛也、外崎修汰敲安上壘，不過及時回穩後，讓西武獅打者分別以高飛球及2次滾地球出局，順利解決壘上有人的危機，無失分下莊，終場樂天以5比3獲勝，終止近期4連敗。

宋家豪連續3天登板中繼，全部都順利無失分退場，自8月22重返一軍行列後，宋家豪表現穩健，目前已連續10場出賽無失分，自責分率降至2.56。

而效力火腿的王柏融連續2場比賽坐滿板凳，未獲得代打機會，而此戰火腿派出陣中王牌有原航平先發，主投6局被敲6支安打有2支全壘打，失掉4分，不過火腿仍以8比7些微差距獲勝，有原拿下本季第14勝，在日職暫居勝投王。

(中時電子報)